Assine
overlay
Início Cultura

A nova exposição de Sergio Coimbra, o fotógrafo da alta gastronomia

Exposição ‘Sergio Coimbra — Luzes, texturas e sabores’ será no Museu da Imagem e do Som de São Paulo

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
07/02/2026 09:41

compartilhe

SIGA
x
A nova exposição de Sergio Coimbra, o fotógrafo da alta gastronomia
A nova exposição de Sergio Coimbra, o fotógrafo da alta gastronomia crédito: Platobr Cultura

Fundador do primeiro estúdio dedicado exclusivamente à fotografia gastronômica na América do Sul, em São Paulo, o fotógrafo Sergio Coimbra terá uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), na capital paulista, neste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mostra “Luzes, texturas e sabores” está prevista inicialmente para maio e deve ficar aberta ao público por 60 dias no MIS.

Com curadoria de André Sturm, a exposição será dividida em três atos: SuperNova, Chefes e Marketing.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O primeiro ato terá sete imagens combinando alimentos, luz e movimento em uma técnica para criar imagens que evocam as estrelas. O segundo incluirá retratos artísticos de onze chefs internacionais, clicados em cenas por trás da criação culinária. O terceiro ato vai apresentar 48 imagens documentando o processo criativo de Coimbra.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay