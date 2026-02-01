Livro reúne quatro séculos de poesia de autoras ‘esquecidas’ da literatura brasileira
A obra "Inesquecíveis: quatro séculos de poetas brasileiras", da editora Bazar do Tempo, será lançada após o Carnaval
compartilheSIGA
A editora Bazar do Tempo vai lançar após o Carnaval o livro “Inesquecíveis: quatro séculos de poetas brasileiras”, antologia que reúne cerca de 100 poemas e perfis históricos de 30 autoras brasileiras nascidas entre o século XVIII e a década de 1970.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entre as poetas incluídas na obra estão Bárbara Heliodora, Narcisa Amália, Maria Firmina dos Reis, Pagu, Olga Savary, Conceição Evaristo e Micheliny Verunschk.
Organizado pelas escritoras e pesquisadoras Ana Rüsche e Lubi Prates, o livro tem o objetivo de revisitar as obras de autoras que não permaneceram nos recortes mais difundidos da literatura brasileira.
Rüsche e Prates apontam fatores históricos ligados ao acesso ao mercado editorial e aos critérios de canonização como determinantes desse apagamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A seleção foi organizada em quatro blocos cronológicos: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República até 1940 e autoras nascidas entre a década de 1940 e a década de 1970.