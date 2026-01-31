Criador do SPFW prepara exposição e doc sobre mulheres do Terreiro do Gantois

Criador do São Paulo Fashion Week e um dos principais nomes da moda no Brasil, Paulo Borges prepara uma exposição de fotos e um documentário sobre a fé e o papel central das mulheres do Terreiro Ilé Ìyá Omi À?? Ìyámase, o Gantois, um dos mais tradicionais do país, em Salvador.

Com curadoria de Borges, “Guardiãs do Gantois” deve reunir fotos produzidas por nomes como Bob Wolfenson, MAR+VIN e Mayara Ferrão, registrando o cotidiano, os rituais e os retratos das mulheres do Gantois. O projeto está em fase de captação de recursos.

Os planos para o documentário incluem uma produção de média ou longa-metragem que mostre o processo criativo das sessões fotográficas e explore a história e o cotidiano do Gantois, tendo as mulheres como protagonistas de sua tradição.

Reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil, o terreiro perdeu em dezembro de 2025 sua líder, a ialorixá Mãe Cármen (foto acima), aos 98 anos. Ela era a filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois (1894-1986), a mais célebre e influente liderança do Candomblé no país.