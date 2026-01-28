Além de Peter Pan: 5 clássicos da Disney que marcaram gerações

Relembrar filmes clássicos desperta uma nostalgia em muitas pessoas. A clássica animação “Peter Pan” (1953), é um exemplo perfeito desse sentimento nostálgico por conta de obras culturais, mas ele está longe de ser o único personagem da Disney que marcou várias gerações.

As animações do estúdio sempre marcam a programação de sessão nostalgia. Com tramas envolventes e personagens cativantes, esses filmes criaram memórias afetivas que são lembradas até hoje. Relembre outros cinco clássicos que, assim como "Peter Pan", fizeram história na televisão.

Leia Mais

A Dama e o Vagabundo

A história de amor entre a cachorrinha de luxo Lady e o vira-lata Vagabundo conquistou o público com seu charme e romance. A cena do jantar com espaguete ao som de “Bella notte” se tornou um dos momentos mais icônicos do cinema, sendo repetida e homenageada inúmeras vezes. Era um programa clássico e garantia de uma tarde agradável em frente à TV.

Mogli: O Menino Lobo

Criado por lobos na selva da Índia, o jovem Mogli vive aventuras inesquecíveis ao lado do urso Balú e da pantera Baguera. A animação se destaca pela trilha sonora, com músicas como “Somente o necessário”. A jornada do menino lobo é uma dose de aventura e música.

Aristogatas

Em Paris, uma gata de alta sociedade e seus três filhotes são abandonados no campo por um mordomo ganancioso. Com a ajuda do gato de rua Thomas O'Malley, eles tentam voltar para casa. “Aristogatas” é lembrado pelo seu ritmo e personagens carismáticos, como a protagonista Duquesa e seus gatinhos.

Bernardo e Bianca

Dois ratinhos agentes secretos partem em uma missão para resgatar uma menina órfã sequestrada por caçadores de tesouros. O filme mescla suspense, comédia e emoção de uma forma única. A coragem de Bianca e a cautela de Bernardo formavam uma dupla que prendia a atenção do início ao fim.

A espada era a lei

Antes de se tornar o lendário rei Arthur, ele era apenas um garoto franzino chamado Wart, que sonhava em ser escudeiro e tem sua vida mudada ao encontrar o excêntrico mago Merlin, que o ensina lições de formas nada convencionais. A jornada do personagem tornou essa animação um clássico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria