Rádio Nacional de São Paulo ganha o prêmio APCA

Com apenas dois anos de funcionamento, a Rádio Nacional de São Paulo venceu na categoria de Programa Cultural

Guilherme Amado e Bruna Lima
Guilherme Amado e Bruna Lima
27/01/2026 15:57

A Rádio Nacional de São Paulo ganhou o prêmio APCA — Associação Paulista de Críticos de Artes — de 2026. Os resultados foram divulgados na segunda-feira, 26.

Com apenas dois anos de funcionamento, a Rádio Nacional de São Paulo venceu na categoria de Programa Cultural com a programação “Tarde Nacional”.

No programa, de segunda a sexta das 15h às 17h, os jornalistas Victor Ribeiro e Guilherme Strozi levam ao ar entrevistas, prestação de serviço, reportagens e agenda cultural com enfoque na Grande São Paulo. A atração também apresenta colunas sobre novidades musicais, achados da literatura e formação da identidade cultural da cidade.

