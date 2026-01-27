Assine
Os 130 anos do Flamengo em retratos do fotógrafo Jorge Bispo

Retratista carioca Jorge Bispo vai assinar livro de fotos que reunirá personagens históricos, ídolos e bastidores do Flamengo

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
27/01/2026 09:05

Os 130 anos do Flamengo em retratos do fotógrafo Jorge Bispo
Os 130 anos do Flamengo em retratos do fotógrafo Jorge Bispo

O renomado retratista carioca Jorge Bispo trabalha em um livro de fotografias que vai celebrar os 130 anos do Flamengo, completados em 15 novembro, poucos dias antes de o clube ser campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

A obra, em fase de captação de recursos, vai reunir fotos autorais feitas por Bispo de ídolos, personagens históricos, torcedores e dos bastidores que contam a história do clube.

“Jorge Bispo – Flamengo 130” deve ter uma tiragem inicial de 5 mil exemplares.

