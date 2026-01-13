Lei Rouanet gerou 228 mil postos de trabalho em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Lei Rouanet movimentou cerca de R$ 25,7 bilhões na economia brasileira e gerou R$ 3,9 bilhões em tributos -federal, estadual e municipal-- sendo R$ 12,6 bilhões de forma direto e R$ 13,1 bilhões indiretos.

O Ministério da Cultura apresentou, nesta segunda (13), um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas sobre os impactos econômicos da Lei Rouanet no ano de 2024. Segundo a pesquisa, os projetos do mecanismo de incentivo geraram cerca de 228 mil postos de trabalho diretos e indiretos na economia do país.

O ano de 2024, diz o estudo, é um divisor de águas para o mecanismo, pois foi quando se superou a marca de R$ 3 bilhões em captação de recursos pela primeira vez na série histórica. É o primeiro aumento real desde 2011, de acordo com o levantamento.

Estão incluídos no escopo do impacto gastos com pessoal, infraestrutura, cachês, logística, comunicação, custos administrativos, entre outros.

Ao todo, 89,3 milhões de pessoas foram impactadas de alguma forma pelos projetos da Rouanet, que tiveram 69,3 milhões de pessoas de público visitante. Foram ao todo 4.939 projetos e 3.154 proponentes em 2024.

A maioria dos projetos da Rouanet no ano analisado são de pequeno porte --76,2% dos projetos são de até R$ 1 milhão, enquanto 21,7% dos projetos estão na faixa entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões. Ultrapassaram a faixa dos R$ 10 milhões somente 1,58% dos projetos.