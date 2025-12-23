Assine
Musical sobre Cássia Eller planeja novas temporadas e turnê

‘Cássia Eller, o musical’, que rodou o Brasil em dez anos em cartaz, deve passar por Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
23/12/2025 15:10

Musical sobre Cássia Eller planeja novas temporadas e turnê
Musical sobre Cássia Eller planeja novas temporadas e turnê crédito: Platobr Cultura

O espetáculo “Cássia Eller — O musical” planeja uma volta aos palcos após rodar o Brasil durante dez anos, entre 2014 e 2024. Os idealizadores do musical querem produzir novas temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro e uma turnê por Belo Horizonte e Brasília.

Primeiro espetáculo do gênero a passar por todas as capitais brasileiras, “Cássia Eller — O musical” tem texto de Patrícia Andrade, direção musical de Lan Lahn e direção artística de João Fonseca.

Com 39 músicas no repertório, incluindo “Malandragem”, “All Star” e “Por enquanto”, o musical mostra Cássia ainda antes do início da carreira de sucesso e acompanha sua trajetória e seus amores, em especial Maria Eugênia Vieira Martins.

