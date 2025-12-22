Obras sacras de Portinari vão à Itália para exposição no Palazzo Pamphilj em 2026

Um conjunto de obras sacras de Candido Portinari será levado à Itália em outubro de 2026 para uma exposição no Palazzo Pamphilij, sede da Embaixada do Brasil em Roma desde 1920. O edifício histórico, do século XVII, fica na Piazza Navona.

A mostra, que deve ir até dezembro do ano que vem, vai reunir ao menos 25 obras sacras originais de Portinari como parte das comemorações oficiais do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Aguarda-se um público de cerca de 30 mil pessoas na exposição, que terá 500 metros quadrados de área expositiva.

Além da mostra, haverá um espetáculo de projeções de imagens da arte de Portinari sobre a fachada do Palazzo Pamphilj, às sextas e sábados, e será reeditado o livro “Portinari — Arte sacra”, com 180 páginas de textos curatoriais, reprodução de obras ensaios críticos em português e italiano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A exposição é organizada pela Associação Cultural Candido Portinari em parceria com o Projeto Portinari, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil junto à Santa Sé.