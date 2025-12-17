Além do Oscar: 5 festivais de cinema que revelam grandes filmes

A corrida pelo Oscar movimenta a indústria do cinema todos os anos, especialmente na categoria de Melhor Filme. Antes de uma produção sonhar com a estatueta dourada, porém, seu caminho muitas vezes passa por outras premiações igualmente importantes. Festivais ao redor do mundo consagram diretores e filmes que marcam época.

Esses eventos além de darem visibilidade para novos filmes anualmente, também celebram o cinema como arte. Conhecer os principais festivais é entender o que há de mais relevante na produção cinematográfica global, muitas vezes antes de chegar ao grande público.

Festival de Cannes

Realizado na Riviera Francesa, é talvez o festival de cinema mais prestigiado do mundo. A Palma de Ouro, seu prêmio principal, é um dos troféus mais cobiçados da indústria. Ganhar em Cannes significa entrar para um seleto grupo de cineastas e garante distribuição mundial para o filme.

Produções como “Parasita”, de Bong Joon-ho, venceram a Palma de Ouro antes de conquistarem o Oscar de Melhor Filme, mostrando a influência e o poder de previsão do festival francês.

Festival de Veneza

Criado em 1932, o evento se consagrou como o festival mais antigo do mundo.A premiação acontece na Itália e seu principal prêmio é o Leão de Ouro. Nos últimos anos, Veneza lançou vários favoritos da temporada do Oscar.

O filme “Pobres criaturas”, por exemplo, levou o Leão de Ouro em 2023 antes de receber diversas indicações e prêmios da Academia, assim como “Nomadland” e “A forma da água” em anos anteriores.

Festival de Berlim

O evento alemão é famoso por sua forte inclinação política e por dar espaço a filmes com temáticas sociais necessárias. O Urso de Ouro é o prêmio máximo e celebra produções que provocam debate e reflexão.

O cinema brasileiro tem uma história de sucesso no festival. O filme “Tropa de elite” venceu o Urso de Ouro em 2008, um feito que ampliou o alcance internacional da produção do Brasil.

Festival de Sundance

Fundado por Robert Redford, este festival nos Estados Unidos é a principal plataforma para o cinema independente. Muitos diretores hoje consagrados, como Quentin Tarantino e os irmãos Coen, tiveram seus primeiros trabalhos exibidos lá, o que impulsionou suas carreiras.

Sundance revelou sucessos de crítica e público como “Corra!” e “Pequena Miss Sunshine”, filmes que saíram do circuito independente para alcançar reconhecimento mundial.

Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF)

Diferente dos outros, o principal prêmio de Toronto não é concedido por um júri oficial, mas pelo público. O People's Choice Award é visto como um dos indicadores mais precisos para o Oscar, antecipando os favoritos da audiência.

Vencedores do prêmio do público em Toronto, como “Green book: o guia” e “Nomadland”, acabaram levando o Oscar de Melhor Filme meses depois, provando que o gosto popular no festival costuma estar alinhado com o dos membros da Academia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria