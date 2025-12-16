Assine
Angelo Oswaldo traduz o barroco mineiro em obra inédita

'Geraes: arte barroca em Minas' traz 17 ensaios produzidos ao longo de 40 anos de pesquisa

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
16/12/2025 09:11

Escritor, pesquisador e curador de arte, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, lança nesta terça-feira, 16, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, sua coletânea de ensaios “Geraes: arte barroca em Minas”. São quatro décadas de produção intelectual do autor sobre a história da arte sacra em Minas Gerais.

Editada pela Relicário, a obra reúne 17 estudos, entre textos inéditos e escritos originalmente produzidos para exposições e museus, organizados por Maria G. A. de Andrade. Os textos são acompanhados de vasta iconografia, oferecendo um panorama sobre a formação cultural do período colonial brasileiro, sob o olhar de um dos maiores especialistas no barroco mineiro.

Os ensaios analisam o papel central de Aleijadinho, a religiosidade popular, a influência europeia na arte sacra, a originalidade dos artistas locais e a contribuição da cultura africana na construção do barroco mineiro. O livro é dividido em duas partes e aborda desde questões estruturais da arte barroca até reflexões sobre preservação do patrimônio e permanência simbólica dessa tradição artística ao longo do tempo.

O evento de lançamento, mrcado para as 19h, conta com um debate entre o autor e o pesquisador e artista plástico Percival Tirapeli, com mediação de Maria Fernanda Vomero, doutora em artes cênicas.

