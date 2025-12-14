Assine
‘Druk’, filme vencedor do Oscar, vai ganhar adaptação brasileira no teatro

Projeto brasileiro, em captação de recursos, vai levar aos palcos peça baseada no texto de Thomas Vinterberg e Claus Flygare         

JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
14/12/2025 09:09

‘Druk’, filme vencedor do Oscar, vai ganhar adaptação brasileira no teatro crédito: Platobr Cultura

Vencedor do Oscar e Melhor Filme Internacional em 2021, “Druk — Mais uma rodada” ganhará uma adaptação para o teatro no Brasil.

Com direção de Marcio Abreu, o espetáculo baseado no texto de Thomas Vinterberg e Claus Flygare planeja levar ao palco uma peça com um elenco que deve incluir os atores Enrique Diaz e Matheus Nachtergaele. O projeto está em fase de captação de recursos.

“Druk” conta a história de quatro professores que decidem testar a teoria segundo a qual o ser humano nasce com um déficit natural de álcool no sangue. Eles iniciam um experimento que inclui o consumo diário e crescente de bebidas alcóolicas e se deparam com as consequências práticas da teoria.

