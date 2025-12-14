‘Druk’, filme vencedor do Oscar, vai ganhar adaptação brasileira no teatro
Projeto brasileiro, em captação de recursos, vai levar aos palcos peça baseada no texto de Thomas Vinterberg e Claus Flygare
Vencedor do Oscar e Melhor Filme Internacional em 2021, “Druk — Mais uma rodada” ganhará uma adaptação para o teatro no Brasil.
Com direção de Marcio Abreu, o espetáculo baseado no texto de Thomas Vinterberg e Claus Flygare planeja levar ao palco uma peça com um elenco que deve incluir os atores Enrique Diaz e Matheus Nachtergaele. O projeto está em fase de captação de recursos.
“Druk” conta a história de quatro professores que decidem testar a teoria segundo a qual o ser humano nasce com um déficit natural de álcool no sangue. Eles iniciam um experimento que inclui o consumo diário e crescente de bebidas alcóolicas e se deparam com as consequências práticas da teoria.