Filho de Caymmi vai rodar capitais cantando Tom Jobim no centenário do ‘Maestro’
Danilo Caymmi fará shows em ao menos sete capitais brasileiras com repertório de Tom Jobim em 2027
O ano do centenário de Tom Jobim, 2027, terá uma turnê de Danilo Caymmi por sete capitais brasileiras com o repertório do “Maestro Soberano”.
Filho de Dorival Caymmi, Danilo vai levar clássicos de Tom como “Águas de março”, “Garota de Ipanema”, “Corcovado” e “Wave” a Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. O cantor será acompanhado pelo violão de Flávio Mendes, diretor das apresentações, e músicos.
Danilo Caymmi tem uma ligação antiga com Tom Jobim. Nos anos 1980, ele foi integrante da Banda Nova, criada pelo mestre da Bossa Nova, e acompanhou Tom em apresentações no Brasil e no exterior.
Em 2024, Danilo fez shows em homenagem a Tom Jobim em Londres, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, ao lado da cantora americana Stacey Kent.
Como mostrou a coluna, o centenário de Tom também será celebrado com uma turnê de Danilo Jobim, neto do compositor, e João Suplicy.