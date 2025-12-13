Assine
Filho de Caymmi vai rodar capitais cantando Tom Jobim no centenário do ‘Maestro’

Danilo Caymmi fará shows em ao menos sete capitais brasileiras com repertório de Tom Jobim em 2027

JP
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
13/12/2025 09:41

O ano do centenário de Tom Jobim, 2027, terá uma turnê de Danilo Caymmi por sete capitais brasileiras com o repertório do “Maestro Soberano”.

Filho de Dorival Caymmi, Danilo vai levar clássicos de Tom como “Águas de março”, “Garota de Ipanema”, “Corcovado” e “Wave” a Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. O cantor será acompanhado pelo violão de Flávio Mendes, diretor das apresentações, e músicos.

Danilo Caymmi tem uma ligação antiga com Tom Jobim. Nos anos 1980, ele foi integrante da Banda Nova, criada pelo mestre da Bossa Nova, e acompanhou Tom em apresentações no Brasil e no exterior.

Em 2024, Danilo fez shows em homenagem a Tom Jobim em Londres, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, ao lado da cantora americana Stacey Kent.

Como mostrou a coluna, o centenário de Tom também será celebrado com uma turnê de Danilo Jobim, neto do compositor, e João Suplicy.

