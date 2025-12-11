Instituto Wagner Tiso: conheça o projeto cultural do maestro mineiro

O músico Wagner Tiso, que completa 80 anos nesta sexta-feira (12/12), mantém em plena atividade seu importante projeto cultural: o Instituto Wagner Tiso. Criado em parceria com sua produtora e esposa, Mariana Lisboa, o instituto celebra a carreira do artista, que segue com uma agenda de shows comemorativos.

A iniciativa tem a missão de preservar o vasto legado do artista, um dos nomes centrais do movimento Clube da Esquina, e ao mesmo tempo fomentar a produção musical contemporânea. O espaço funciona como um centro de memória, pesquisa e formação artística, com projetos como o "Piano para o Mundo" e uma plataforma online para disponibilização de partituras.

Em quase sete décadas de carreira, Tiso gravou 36 discos de estúdio e compôs mais de 30 trilhas sonoras para cinema, televisão e teatro. Aliás, ressalta que elas são mais de seis mil.

Qual é o foco do instituto?

Dentre os principais objetivos do instituto está a criação de uma orquestra formada por crianças carentes, a agenda de 2026 terá também exposições, lançamento de documentário e álbum novo.

O instituto tem um papel ativo na formação de novos talentos. Estão previstas oficinas, workshops e cursos voltados para jovens músicos da região, com foco em arranjo, composição e prática instrumental, áreas em que Wagner Tiso se destacou ao longo de décadas. Um dos projetos do IWT é o Pianos para o Mundo, segundo o artista quatro pianos, que estão sendo reformados e serão doados para instituições carentes e conservatórios.

Legado para a cultura mineira

Ao conectar passado, presente e futuro da música, o projeto busca garantir que a influência de Tiso continue a inspirar novas gerações de artistas. A iniciativa reforça a vitalidade de sua obra, que segue se renovando com os recentes shows comemorativos e os planos para futuras apresentações.

