'Quem me ama está me ajudando a levantar', diz Mel Maia após morte da mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mel Maia, de 21 anos, falou pela primeira vez a respeito da morte da mãe, Débora, que foi encontrada morta em casa no dia 28 de novembro no Rio de Janeiro.

Pelas redes sociais, a artista comentou sobre como as mensagens de carinho dos fãs têm ajudado nesse momento doloroso.

"Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e a cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus", disse.

Em outro trecho da publicação, a artista de "Os Donos do Jogo" (Netflix) contou que tem se mantido mais reclusa desde o incidente para poder cuidar da saúde mental e viver o luto.

"Estou cuidando de mim e da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida".

A empresária Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta no final do mês de novembro no apartamento dela, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Quem encontrou o corpo foi uma funcionária da família.

A reportagem apurou com pessoas próximas da atriz que mãe e filha estavam distanciadas há cerca de um ano após a separação dela e de Luciano Souza, pai de Mel e Yasmin, de 24 anos.