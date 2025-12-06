Assine
overlay
Início Cultura
LUTO

'Quem me ama está me ajudando a levantar', diz Mel Maia após morte da mãe

Débora foi encontrada morta em casa no dia 28 de novembro no Rio de Janeiro. Atriz agradeceu apoio dos fãs, que "tem feito toda a diferença para mim e os meus"

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
06/12/2025 18:47

compartilhe

SIGA
x
Mel Maia deixa calcinha à mostra em fotos no espelho e provoca clima quente na web
Mel Maia se pronunciou pela primeira vez desde a morte de sua mãe, no dia 28 de novembro crédito: Observatório dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mel Maia, de 21 anos, falou pela primeira vez a respeito da morte da mãe, Débora, que foi encontrada morta em casa no dia 28 de novembro no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pelas redes sociais, a artista comentou sobre como as mensagens de carinho dos fãs têm ajudado nesse momento doloroso.

"Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e a cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus", disse.

Leia Mais

Em outro trecho da publicação, a artista de "Os Donos do Jogo" (Netflix) contou que tem se mantido mais reclusa desde o incidente para poder cuidar da saúde mental e viver o luto.

"Estou cuidando de mim e da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresária Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta no final do mês de novembro no apartamento dela, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Quem encontrou o corpo foi uma funcionária da família.

A reportagem apurou com pessoas próximas da atriz que mãe e filha estavam distanciadas há cerca de um ano após a separação dela e de Luciano Souza, pai de Mel e Yasmin, de 24 anos.

Tópicos relacionados:

mel-maia morte-de-familia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay