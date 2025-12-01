‘O que devemos saber’, novo livro de Ian McEwan, deve chegar ao Brasil em março

O novo livro de Ian McEwan, “O que podemos saber”, lançado em setembro no Reino Unido e Estados Unidos, vai ganhar uma edição brasileira com tradução de Jório Dauster. A previsão da Companhia das Letras é que a obra chegue às livrarias em março.

Dauster traduz os trabalhos de McEwan desde sua primeira publicação no Brasil, “O jardim de cimento”, em 2009.

O novo romance do escritor britânico, o décimo oitavo de sua carreira, é ambientado em 2119, depois que o mundo é acometido por efeitos climáticos devastadores e um desastre nuclear. É nesse cenário que o personagem principal, o professor de literatura inglesa Tom Metcalfe, persegue um poema desaparecido há mais de cem anos, escrito pelo poeta Francis Blundy.

Lançado pela Penguin Random House, o livro foi considerado “uma obra-prima de teor filosófico, escrita por um dos melhores romancistas vivos em língua inglesa” pela respeitada Kirkus Reviews.