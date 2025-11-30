Assine
Livro vai reunir charges do cartunista Paulo Caruso no ‘Roda viva’ e em revista

Caruso, que morreu em 2023, passou 36 anos ilustrando entrevista em tempo real no ‘Roda viva’ e teve coluna em revista de arquitetura

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
30/11/2025 09:31

Um livro vai reunir charges produzidas pelo cartunista Paulo Caruso ao longo dos seus 36 anos de ilustrações ao vivo no ‘Roda viva’, da TV Cultura, e em uma coluna dele na Revista Projeto, especializada em arquitetura.

Com autoria dos jornalistas Vicente Wissenbach e Silvia Penteado, a obra prevê capítulos com a trajetória de Caruso na Projeto, onde atuou por doze anos, em 141 edições, em temas como urbanismo, arquitetura, preservação ambiental e políticas urbanas, entre outros.

Sobre o “Roda viva”, espaço em que ilustrou milhares de entrevistas em tempo real, o livro vai apresentar charges do cartunista divididas a cada década, de 1987 a 2023, ano da morte de Caruso.

Em fase de captação de recursos, o livro também deve incluir entrevistas em que outros grandes cartunistas falarão sobre Paulo Caruso. Estão na lista Chico Caruso, irmão de Paulo, Laerte, Alcy, Angeli e Luís Gê.

