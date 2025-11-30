Livro vai reunir charges do cartunista Paulo Caruso no ‘Roda viva’ e em revista
Caruso, que morreu em 2023, passou 36 anos ilustrando entrevista em tempo real no ‘Roda viva’ e teve coluna em revista de arquitetura
Um livro vai reunir charges produzidas pelo cartunista Paulo Caruso ao longo dos seus 36 anos de ilustrações ao vivo no ‘Roda viva’, da TV Cultura, e em uma coluna dele na Revista Projeto, especializada em arquitetura.
Com autoria dos jornalistas Vicente Wissenbach e Silvia Penteado, a obra prevê capítulos com a trajetória de Caruso na Projeto, onde atuou por doze anos, em 141 edições, em temas como urbanismo, arquitetura, preservação ambiental e políticas urbanas, entre outros.
Sobre o “Roda viva”, espaço em que ilustrou milhares de entrevistas em tempo real, o livro vai apresentar charges do cartunista divididas a cada década, de 1987 a 2023, ano da morte de Caruso.
Em fase de captação de recursos, o livro também deve incluir entrevistas em que outros grandes cartunistas falarão sobre Paulo Caruso. Estão na lista Chico Caruso, irmão de Paulo, Laerte, Alcy, Angeli e Luís Gê.