Uma exposição sobre a trajetória de Marília Pêra

A atriz Marília Pêra (1943-2015) terá vida e obra contadas em uma exposição imersiva e interativa em São Paulo.

O projeto, em fase de captação de recursos, pretende levar a mostra ao Museu da Imagem e do Som (MIS), com cerca de 100 itens originais e reproduções entre figurinos, roteiros, fotos, documentos e objetos pessoais de Marília.

Os planos são apresentar ao público a trajetória da estrela desde a infância aos bastidores no teatro e a carreira em televisão, cinema e música. Personagens icônicas vividas por Marília Pêra serão lembradas pela exposição, que conta com colaboração da família dela.

Além do acervo, a mostra prevê usar recursos como holografia roteirizada por inteligência artificial, realidade aumentada e interatividades digitais. Uma programação paralela com leituras dramatizadas, pocket shows e oficinas também está nos planos. A direção artística ficará a cargo do Estúdio Chão.