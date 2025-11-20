Assine
overlay
Início Cultura
BARRADO EM SP

Show de Kanye West em São Paulo é cancelado após polêmicas

Prefeito de São Paulo impede apresentação, alegando que cantor tem realizado apologia ao nazismo. Artista também foi proibido de se apresentar em vários lugares

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
20/11/2025 16:12

compartilhe

SIGA
x
Kanye West tem familiares na Austrália e ia ao país com frequência
Cantor Kanye West crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O show Kanye West, conhecido como Ye, que estava previsto para ocorrer no dia 29 de novembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi cancelado oficialmente. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pela Holding Entretenimento & Networking.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a produtora, o evento foi inviabilizado após a administração pública revogar unilateralmente a autorização de uso do espaço, mesmo com todos os custos já tendo sido integralmente pagos, incluindo cachê, taxas do autódromo e demais despesas.

A empresa também citou "questões políticas" como motivo para o cancelamento. O anúncio ocorre após declarações públicas do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que na última segunda-feira afirmou que não permitiria que artistas que façam apologia ao nazismo se apresentem em equipamentos públicos da cidade.

Leia Mais

"Nós não aceitamos e vamos fazer tudo o que for necessário e preciso para que a gente não permita que ninguém que faça apologia ao nazismo tenha qualquer tipo de atividade aqui na cidade de São Paulo", ressaltou o prefeito.

Kanye West acumula controvérsias graves nos últimos anos, com uma série de declarações públicas antissemitas e de apoio ao nazismo. Em maio deste ano, no marco dos 80 anos da derrota da Alemanha nazista, o artista lançou a música "Heil Hitler", que presta homenagem a Adolf Hitler. A faixa, amplamente reproduzida na rede social X, foi banida de plataformas como o YouTube.

A produtora informou que continuará buscando alternativas para realizar o show no Brasil, agora em outra cidade que "ofereça abertura para o espetáculo e valorize a cultura urbana". Uma nova data e local devem ser divulgados em breve.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para a futura apresentação. Alternativamente, os compradores poderão solicitar o reembolso integral, cujas instruções serão enviadas por e-mail ou WhatsApp no prazo das próximas 24 horas.

Tópicos relacionados:

apologia-ao-nazismo autodromo-de-interlagos kanyewest nazismo ricardo-nunes sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay