Show de Kanye West em São Paulo é cancelado após polêmicas

Prefeito de São Paulo impede apresentação, alegando que cantor tem realizado apologia ao nazismo. Artista também foi proibido de se apresentar em vários lugares
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O show Kanye West, conhecido como Ye, que estava previsto para ocorrer no dia 29 de novembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi cancelado oficialmente. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pela Holding Entretenimento & Networking.
Segundo a produtora, o evento foi inviabilizado após a administração pública revogar unilateralmente a autorização de uso do espaço, mesmo com todos os custos já tendo sido integralmente pagos, incluindo cachê, taxas do autódromo e demais despesas.
A empresa também citou "questões políticas" como motivo para o cancelamento. O anúncio ocorre após declarações públicas do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que na última segunda-feira afirmou que não permitiria que artistas que façam apologia ao nazismo se apresentem em equipamentos públicos da cidade.
"Nós não aceitamos e vamos fazer tudo o que for necessário e preciso para que a gente não permita que ninguém que faça apologia ao nazismo tenha qualquer tipo de atividade aqui na cidade de São Paulo", ressaltou o prefeito.
Kanye West acumula controvérsias graves nos últimos anos, com uma série de declarações públicas antissemitas e de apoio ao nazismo. Em maio deste ano, no marco dos 80 anos da derrota da Alemanha nazista, o artista lançou a música "Heil Hitler", que presta homenagem a Adolf Hitler. A faixa, amplamente reproduzida na rede social X, foi banida de plataformas como o YouTube.
A produtora informou que continuará buscando alternativas para realizar o show no Brasil, agora em outra cidade que "ofereça abertura para o espetáculo e valorize a cultura urbana". Uma nova data e local devem ser divulgados em breve.
Os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para a futura apresentação. Alternativamente, os compradores poderão solicitar o reembolso integral, cujas instruções serão enviadas por e-mail ou WhatsApp no prazo das próximas 24 horas.