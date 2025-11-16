KondZilla entra no debate sobre IA com manifesto visual

O produtor musical KondZilla publicou neste domingo, 16, um manifesto visual feito inteiramente com inteligência artificial. O vídeo, divulgado nas redes de Kond, aborda qual é a origem das ideias.

No material, ele sustenta que a criatividade nasce de um processo coletivo, “uma corrente que a gente não sabe o começo e nunca tem fim”. Afirma também que a inteligência artificial apenas espelha esse movimento, sem capacidade de substituí-lo.

O manifesto combina referências da periferia, sons de baile e imagens do imaginário urbano com recursos avançados de geração automática. O resultado reforça a tese, segundo KondZilla, de que tecnologia e sensibilidade podem caminhar lado a lado e que o impulso criativo continua humano.

“O prompt perfeito ainda sai de dentro da gente”, afirmou.

Com 67,8 milhões de inscritos, o Canal KondZilla é o maior de música da América Latina e um dos maiores do mundo.