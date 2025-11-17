Microssérie aborda mitos e brincadeiras típicas de países africanos 

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

No Mês da Consciência Negra, a atriz, poeta, palhaça, professora de história e contadora de histórias Jéssica Tamietti lança a segunda temporada da microssérie documental “África: origens – Novas histórias”, que estreia nesta segunda-feira (17/11), com quatro episódios lançados diariamente no canal da artista no YouTube.



Cada episódio tem entre cinco e sete minutos. Jéssica conta mitos etiológicos africanos, acompanhados de brincadeiras típicas dos países retratados, no quadro “Como será que se brinca lá?”. Os países abordados são Zimbábue, Nigéria, Egito e Namíbia.



No primeiro episódio, a artista apresenta a origem do mundo segundo o povo Shona, fundador do Zimbábue, seguido do jogo Tsoro Yematatu, semelhante ao jogo da velha. O segundo capítulo mostra a origem das nuvens e das estrelas segundo o povo Iorubá, em diálogo com a música nigeriana “Bàtà mi á dún ko ko kà", usada para ensinar ritmo e o valor do estudo às crianças.



Já no terceiro episódio, Jéssica conta sobre a origem dos humanos, acompanhada da brincadeira denominada “o silêncio é de ouro”, do Egito. A segunda temporada se encerra com a história sobre a origem das listras da zebra dos Bosquímanos, da Namíbia, além da brincadeira “chukulu”



Educação étnico-racial

“Já venho realizando essa pesquisa há um tempo. Ter dado aula na pandemia me mostrou que era difícil conseguir material de qualidade, adequado para as crianças e que trouxesse histórias legais. Quando terminei minha formação em pedagogia e tive aulas sobre educação étnico-racial, reconheci várias brincadeiras africanas”, conta Jéssica.



A artista destaca que a combinação entre prática pedagógica e a experiência de mais de 20 anos como contadora de histórias permitiu criar um conteúdo pensado tanto para crianças quanto para educadores. “A ideia foi fazer episódios curtos, para que fosse dinâmico e fácil e para não ficar tanto tempo na tela. A ideia é que as pessoas saiam da tela e contem essas histórias, brinquem e ensinem essas brincadeiras”, diz.



Selecionar apenas quatro histórias entre tantas tradições não foi simples. “O primeiro passo foram as pesquisas, ainda assim não é tão fácil, mesmo tendo acesso a informações. Tinha lugar que eu achava história, mas não encontrava uma brincadeira, por exemplo”, comenta. A artista buscou mitos que narrassem origens específicas e brincadeiras que pudessem dialogar com essas narrativas.



“Fui dividindo os episódios aos poucos, à medida que fui encontrando os conteúdos de origem, porque não é qualquer história, são mitos que contam a origem de algo. Então, fui escolhendo no decorrer da pesquisa e trilhando esse caminho com o que fizesse sentido.”



Jéssica revela que o mito da zebra, contado no episódio da Namíbia, é um dos que mais despertam curiosidade. “Tem aquele questionamento: ‘Será que a zebra é branca de listras pretas ou preta de listras brancas?”. Nessa história, você vai ter a resposta. Então acho isso legal, sempre quero uma curiosidade, casa universo mitológico é muito rico”, afirma.



“ÁFRICA: ORIGENS - NOVAS HISTÓRIAS”

Microssérie em quatro episódios, com Jéssica Tamietti. Lançamento nesta segunda-feira (17/11), às 20h, no YouTube. Os episódios serão liberados diariamente, até a próxima quinta.

