‘Venham e juntem-se a mim’, de Maya Angelou, enfim chega ao Brasil

Obra é a segunda parte da autobiografia da escritora Maya Angelou, publicada originalmente em 1974 e só agora traduzida para o português

13/11/2025 16:04

‘Venham e juntem-se a mim’, de Maya Angelou, enfim chega ao Brasil
‘Venham e juntem-se a mim’, de Maya Angelou, enfim chega ao Brasil crédito: Platobr Cultura

Chega às livrarias nos próximos dias “Venham e juntem-se a mim”, segunda parte da obra autobiográfica da escritora e ativista Maya Angelou, um dos nomes mais potentes da literatura americana.

Só agora traduzido para o português, “Venham e juntem-se a mim” foi publicado originalmente em 1974, como uma continuação de “Eu sei por que o pássaro canta na gaiola” — obra já traduzida nos anos 1990.

O livro retrata a juventude da autora, quando ela tinha entre 17 e 19 anos e buscava seu lugar em um mundo árido para uma mulher negra. É um retrato da sociedade americana dos anos 1940 e 1950, período em que o movimento negro intensificou suas reivindicações em uma sociedade racista e machista.

A história gira em torno de Marguerite, uma mãe solteira de 18 anos, e sua luta para sobreviver, criar o filho e se colocar como uma mulher negra. É na força da personagem que Maya Angelou imprime sua mensagem de resistência e de capacidade de se reinventar.

O livro é publicado pela TAGNova Fronteira.

