Grupo Raissa Anastásia e Regional faz concerto gratuito em BH

'Um Brasil de compositoras' será apresentado nesta quarta-feira (12/11), no CCBB BH. No repertório, composições autorais e clássicos do choro

12/11/2025 02:00

Imagem mostra quatro mulheres do grupo de choro Raissa Anastásia e Regional. Elas estão sorrindo e cada uma segura o seu instrumento musical.
Quarteto Raissa Anastásia e Regional vai se apresentar no projeto CCBB Educativo crédito: DIVULGAÇÃO

O grupo Raissa Anastásia e Regional, quarteto de choro liderado pela flautista Raissa Anastásia, com Bia Nascimento no violão, Maria Elisa Pompeu no cavaquinho e Analu Braga no pandeiro, apresenta o concerto “Um Brasil de compositoras”, nesta quarta-feira (12/11), às 20h, no teatro 1 do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).

O show faz parte do projeto CCBB Educativo. As quatro se dedicam a promover a representatividade feminina, quebrando estereótipos na cena musical envolvendo a mulher, ao mesmo tempo em que preservam e renovam o choro, gênero musical genuinamente brasileiro.

O grupo já se apresentou em festivais pelo Brasil e fez turnê em Londres, em 2024. No repertório, composições autorais e clássicos. O show tem entrada gratuita, com retirada de ingressos no site do CCBB BH ou na bilheteria local, a partir das 19h.

