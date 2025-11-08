Um musical sobre Gonzaguinha
Espetáculo em homenagem a Gonzaguinha, em fase de captação de recursos, planeja temporadas em SP e RJ
compartilheSIGA
Produtora de musicais de sucesso nos últimos anos sobre grandes nomes da cultura brasileira, como Elza Soares, Chico Buarque e Ariano Suassuna, Andrea Alves está envolvida em um projeto para levar aos palcos um espetáculo do gênero em homenagem a Gonzaguinha (1945-1991).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O musical, em fase de captação de recursos, será encenado pela Barca dos Corações Partidos. A companhia de teatro nasceu em 2012, reunindo artistas que integraram o elenco de “Gonzagão, a lenda”, sobre Luiz Gonzaga, pai de Gonzaguinha.
O artista morreu precocemente, aos 45 anos, em 1991, em um acidente de carro no Paraná.
Com direção musical de Alfredo Del-Penho, da Barca, e direção de Luiz Carlos Vasconcelos, o espetáculo sobre o intérprete e compositor tem planos para temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro, com 16 apresentações em cada uma, e circulação por Belo Horizonte, Fortaleza e Recife.