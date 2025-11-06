Assine
Série resgata a emocionante saga de Maguila

A glória e o drama do boxeador, que morreu ano passado, são relembrados nos quatro episódios de 'Prefiro ficar louco a morrer de fome', no Globoplay

André Barcinski - Folhapress
André Barcinski - Folhapress
06/11/2025 02:00

Em 1988, Maguila derrotou o americano Sammy Scaff, no Mineirinho, em Belo Horizonte
Em 1988, o boxeador Maguila derrotou o norte-americano Sammy Scaff no Mineirinho, em Belo Horizonte crédito: Arquivo EM/D.A Press

A plataforma Globoplay exibe “Maguila – Prefiro ficar louco a morrer de fome”, série documental em quatro episódios dirigida por Rafael Pirrho, contando a trajetória de José Adilson Rodrigues dos Santos (1958-2024), o popular Maguila, boxeador peso-pesado que despontou nos anos 1980 como promessa do boxe brasileiro.

Mais que apenas uma série sobre boxe, “Maguila” emociona ao trazer uma história de vida repleta de altos e baixos e uma trama familiar surpreendente. Por trás da aparência divertida e de suas hilariantes aparições em programas de TV, Maguila foi um personagem por vezes trágico, que superou imensas dificuldades financeiras.

A série explora desde o nascimento do boxeador sergipano, em 1958, numa família pobre de Aracaju, até sua morte em São Paulo, aos 66 anos. O pai era estivador analfabeto, e a pobreza fez com que o jovem de 14 anos migrasse para São Paulo em 1972 para trabalhar na construção civil.

O boxe foi a salvação financeira de Maguila, que começou em lutas amadoras no início dos anos 1980 e tornou-se profissional logo depois, recebendo cachês de fome.

Cheque

O ator e diretor David Cardoso, astro da pornochanchada, é entrevistado no filme e conta que ficou com tanta pena de Maguila ao saber o valor de um de seus prêmios que presenteou o lutador com um cheque no mesmo valor.

A grande virada na vida e carreira de Maguila ocorre ainda na primeira metade da década de 1980, quando o jornalista esportivo Luciano do Valle, depois de sair da Globo, emplaca na TV Bandeirantes o “Show do esporte”, atração que ocupava cerca de 10 horas na programação dominical da Band.

Trunfo

Valle começa a exibir vôlei, basquete, Fórmula Indy e até sinuca (tornando astro o jogador Rui Chapéu). Vê Maguila, lutador carismático e forte que costumava nocautear a maioria dos adversários no Brasil e América do Sul, como um trunfo para alavancar a audiência da Band.

A tática deu certo, e a Band passou a obter excelentes índices de audiência com as lutas de Maguila, tornando o pugilista um astro nacional. As derrotas para o argentino Daniel Falconi e o holandês Andre van den Oetelaar, ambas em 1985, foram marcos do boxe na TV brasileira, e as duas revanches, em 1986, ambas vencidas por Maguila por nocaute, foram assunto nacional.

A série conta em detalhes essa “parceria” de Maguila com Luciano do Valle. É bonito ver o jornalista e apresentador retratado como um profissional que teve papel fundamental na promoção do esporte no Brasil.

Mike Tysson

Maguila continuou vencendo seus combates até o fim da década de 1980, incluindo a vitória muito contestada, por pontos, contra o norte-americano James “Quebra-Ossos” Smith, e chegou a 1989 com o impressionante cartel de 35 vitórias e apenas duas derrotas, para Falconi e Oetelaar. À época, a imprensa brasileira dizia que Maguila estava credenciado para enfrentar o então imbatível Mike Tyson.

Mas a sonhada luta contra Tyson nunca aconteceu. Antes, Maguila enfrentou o poderoso Evander Holyfield, e a luta terminou no segundo assalto com um nocaute brutal. A derrota abalou Maguila, que, menos de um ano depois, foi nocauteado novamente, dessa vez pelo veterano George Foreman.

Os dois primeiros episódios da série contam a ascensão do pugilista até a luta contra Holyfield. Os dois finais tratam da decadência esportiva do lutador, sua transformação em astro televisivo, com participações em programas jornalísticos e cômicos, e sua complicada relação familiar.

Maguila passa a sustentar vários parentes e gasta boa parte de suas economias, reunidas pela esposa e empresária, Irani, em presentes para irmãos, tios e sobrinhos, entre outros.


Encefalopatia

O pugilista começa a sofrer problemas cognitivos, resultado das incontáveis pancadas que levou na cabeça e causaram uma encefalopatia traumática crônica.


O último episódio é o mais triste e comovente, lidando com os últimos anos de vida do pugilista, já fragilizado pela doença. Duas sequências são particularmente emocionantes: a visita de Maguila ao enterro do amigo Luciano do Valle, em 2014, e o reencontro com o rival argentino Daniel Falconi.

Essas imagens ajudam a elevar “Maguila” de simples série sobre o esporte brasileiro a um drama humano dos mais profundos.


“MAGUILA – PREFIRO FICAR LOUCO A MORRER DE FOME”


• Série documental com quatro episódios. Direção: Rafael Pirrho. Disponível no Globoplay

