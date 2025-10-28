A arte de Tadáskía agora em livro
Mulher negra e trans, Tadáskía foi eleita uma das cem artistas em ascensão mais influentes do mundo
compartilheSIGA
A artista plástica carioca Tadáskía fez sua primeira exposição individual em um dos mais emblemáticos espaços de arte do mundo, o MoMa, de Nova York, no ano passado. Sua obra passou a fazer parte do acervo do museu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Aos 32 anos, ela se firma no mundo das artes como um dos nomes mais cortejados da nova geração. Agora, dois de seus trabalhos serão transformados em livros de desenhos e poesia pela editora Cobogó: Tadáskía: ave preta mística, lua coelho negra. O livro é bilíngue.
“Ave preta mística” foi apresentado no MoMa, enquanto “Lua coelho negra” integrou a 35ª Bienal de São Paulo e faz parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Outras obras de Tadáskía se espalham pelo mundo, como Guggenheim Museum, em Nova York, Kadist Foundation, em Paris, e Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (K21), em Düsseldorf.
Mulher negra e trans, Tadáskía foi eleita pela Time uma das cem artistas em ascensão mais influentes do mundo. Assim como escolheu seu nome, de origem africana, a artista atravessa com ancestralidade todo o seu trabalho, seja em pinturas, desenhos ou esculturas. No MoMa, foi a única artista autorizada a pintar diretamente nas paredes do museu.