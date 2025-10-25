Assine
O itinerário do musical de Falabella sobre Alcione em 2026

‘Marrom, o musical’ vai passar por seis cidades em cinco estados no ano que vem

25/10/2025 09:36

crédito: Platobr Cultura

Com texto e direção de Miguel Falabella, “Marrom, o musical”, espetáculo sobre Alcione, tem cinco estados em seu itinerário para 2026.

O musical deve passar por Brasília, Belo Horizonte, Aracaju, Porto Alegre, Santos (SP) e Campinas (SP), com 24 apresentações entre setembro e outubro do ano que vem.

Cada cidade vai receber quatro sessões. O espetáculo vai ao palco do Ulysses Centro de Convenções em Brasília; ao Sesc Palladium, na capital mineira; ao Teatro Tobias Barreto, na capital sergipana; ao Teatro Oficina do Estudante, em Campinas; ao Teatro Municipal Braz Cubas, em Santos; e ao Teatro do Bourbon Country, na capital gaúcha.

Sucesso de crítica e público desde a estreia, em 2022, e vencedor do prêmio Bibi Ferreira de melhor musical brasileiro em 2023, “Marrom, o musical” tem 95% de seu elenco composto por artistas negros.

