Musical sobre Rita Lee prepara nova temporada em São Paulo

‘Rita Lee, uma autobiografia musical’ deve passar mais oito meses em cartaz em São Paulo, com ao menos 80 apresentações

20/10/2025 12:09

Musical sobre Rita Lee prepara nova temporada em São Paulo
Musical sobre Rita Lee prepara nova temporada em São Paulo

O musical “Rita Lee, uma autobiografia musical” prepara para 2026 uma nova temporada nos palcos de São Paulo.

O espetáculo dirigido por Débora Dubois e Márcio Macena deve passar ao menos oito meses em cartaz na capital paulista no próximo ano, com 80 apresentações nos planos.

Depois de estrear em São Paulo, em abril de 2024, o musical teve uma segunda passagem pela cidade no começo de 2025. Desde então, já passou por capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Vitória, Natal, João Pessoa e Curitiba.

Adaptado do livro “Rita Lee, uma autobiografia”, o espetáculo tem Mel Lisboa interpretando a cantora, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos. A adaptação é do jornalista e escritor Guilherme Samora, amigo próximo de Rita.

