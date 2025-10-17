A brincadeira do advogado Kakay com Carol Dieckmmann em ‘Vale tudo’

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, não perdeu a piada ao ver Leila, personagem interpretada por Carolina Dieckmmann, usando uma tornozeleira eletrônica em “Vale tudo”.

O criminalista mandou uma mensagem para Carolina no meio do último capítulo da novela, nesta sexta-feira, 17:

“Oi menina, vi você agora na TV de tornozeleira eletrônica. Poxa, isto é que dá trocar de advogado”, brincou Kakay.

O advogado defendeu a atriz quando ela foi vítima de um vazamento de fotos íntimas em 2012. O caso levou à criação de uma lei para responsabilizar esse tipo de crime, que foi batizada com o nome de Carolina.

“Você continua cada vez mais linda”, finalizou Kakay na mensagem. A gente concorda.