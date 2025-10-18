Assine
Walter Santos Júnior autografa dois livros em BH

Escritor de Araxá lança "Eu, sobra de mim" e "Escriba – Como escrever o primeiro livro", neste sábado (18/10), na Livraria da Rua

18/10/2025 04:00

Walter Santos Júnior autografa “Eu, sobra de mim” e “Escriba – Como escrever o primeiro livro”, neste sábado (18/10), na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi). Ambos saíram pela editora Viseu. Advogado, professor universitário e doutor em ciência política pela Universidade de Montpellier, na França, ele também escreveu “Democracia – Governo de muitos” e “O fio da meada”, com edições esgotadas. Com 83 anos, o mineiro de Araxá leva para a literatura sua ampla experiência de vida: foi plantador de café e soja no cerrado, atuou no mercado de capitais, deu aulas, tem quatro filhos e nove netos. “Epicurista de mão cheia, vela pela lembrança de Sócrates, o grande mestre dos outros sábios”, informa a orelha do romance “Eu, sobra de mim”.

Tópicos relacionados:

lancamento literatura livraria-da-rua

