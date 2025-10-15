Afinal, é whisky ou uísque? Veja o que diz a gramática

O termo utilizado para se referir à famosa bebida destilada originária da Irlanda e da Escócia desperta curiosidade entre os falantes de português devido às duas grafias aceitas: "whisky" e "uísque", o que frequentemente gera dúvidas sobre o uso correto, especialmente em situações formais e acadêmicas.

Como surgiu a palavra uísque e por que existem duas grafias?

A palavra "whisky" tem origem no gaélico "uisge beatha", traduzida como "água da vida", em referência ao processo de destilação dessa celebrada bebida. Com a chegada ao português, a grafia original foi adaptada para "uísque", seguindo a tendência de aportuguesamento, como ocorre com "futebol" e "tênis".

No entanto, a forma "whisky" ainda é bastante usada, principalmente em rótulos de produtos e contextos internacionais. Essa dualidade ilustra um fenômeno linguístico comum em outras palavras estrangeiras que integram o idioma português.

Qual forma é considerada correta no português e quando usar cada uma?

Os principais dicionários de língua portuguesa, como Houaiss e Priberam, registram "uísque" como a forma oficial, embora "whisky" também seja reconhecida como uso comum. O VOLP da Academia Brasileira de Letras recomenda "uísque", mas não descarta "whisky".

No meio jornalístico e acadêmico, recomenda-se o uso de "uísque", enquanto em publicidade e no mercado internacional, "whisky" predomina devido ao valor da marca.

O que considerar ao escolher entre whisky e uísque?

A escolha entre as grafias depende do contexto e do público. Em situações formais e textos acadêmicos, "uísque" é preferida por seguir as normas do idioma. Já "whisky" destaca-se em ambientes comerciais e internacionais, onde a tradição tem mais peso.

Confira os principais critérios usados na escolha da grafia:

Contexto formal (jornais, acadêmico): prefira "uísque".

Produtos importados ou rótulos: uso comum de "whisky".

Textos do cotidiano: ambas são geralmente aceitas.

Referências a tipos específicos (ex.: Scotch): mantenha as denominações originais.

Whisky ou uísque? – Créditos: depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy

A língua portuguesa adapta palavras estrangeiras de forma dinâmica

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A absorção de termos estrangeiros e sua adaptação ao português demonstra a flexibilidade e o dinamismo do idioma. Assim como "uísque" e "whisky", muitos outros termos passam por esse processo, refletindo a evolução linguística natural.

Portanto, ambas as formas são válidas e seu uso revela não apenas preferências culturais, mas também a rica diversidade e capacidade de adaptação da língua portuguesa.