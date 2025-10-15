Afinal, é whisky ou uísque? Veja o que diz a gramática
Descubra se o correto é usar a forma original ou a versão aportuguesada da palavra
O termo utilizado para se referir à famosa bebida destilada originária da Irlanda e da Escócia desperta curiosidade entre os falantes de português devido às duas grafias aceitas: "whisky" e "uísque", o que frequentemente gera dúvidas sobre o uso correto, especialmente em situações formais e acadêmicas.
Como surgiu a palavra uísque e por que existem duas grafias?
A palavra "whisky" tem origem no gaélico "uisge beatha", traduzida como "água da vida", em referência ao processo de destilação dessa celebrada bebida. Com a chegada ao português, a grafia original foi adaptada para "uísque", seguindo a tendência de aportuguesamento, como ocorre com "futebol" e "tênis".
No entanto, a forma "whisky" ainda é bastante usada, principalmente em rótulos de produtos e contextos internacionais. Essa dualidade ilustra um fenômeno linguístico comum em outras palavras estrangeiras que integram o idioma português.
Qual forma é considerada correta no português e quando usar cada uma?
Os principais dicionários de língua portuguesa, como Houaiss e Priberam, registram "uísque" como a forma oficial, embora "whisky" também seja reconhecida como uso comum. O VOLP da Academia Brasileira de Letras recomenda "uísque", mas não descarta "whisky".
No meio jornalístico e acadêmico, recomenda-se o uso de "uísque", enquanto em publicidade e no mercado internacional, "whisky" predomina devido ao valor da marca.
O que considerar ao escolher entre whisky e uísque?
A escolha entre as grafias depende do contexto e do público. Em situações formais e textos acadêmicos, "uísque" é preferida por seguir as normas do idioma. Já "whisky" destaca-se em ambientes comerciais e internacionais, onde a tradição tem mais peso.
Confira os principais critérios usados na escolha da grafia:
- Contexto formal (jornais, acadêmico): prefira "uísque".
- Produtos importados ou rótulos: uso comum de "whisky".
- Textos do cotidiano: ambas são geralmente aceitas.
- Referências a tipos específicos (ex.: Scotch): mantenha as denominações originais.
A língua portuguesa adapta palavras estrangeiras de forma dinâmica
A absorção de termos estrangeiros e sua adaptação ao português demonstra a flexibilidade e o dinamismo do idioma. Assim como "uísque" e "whisky", muitos outros termos passam por esse processo, refletindo a evolução linguística natural.
Portanto, ambas as formas são válidas e seu uso revela não apenas preferências culturais, mas também a rica diversidade e capacidade de adaptação da língua portuguesa.