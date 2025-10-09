A volta de Marisa Maiô

Um dos delírios mais divertidos e comentados da internet tem data para voltar: o programa Marisa Maiô, em um especial de verão batizado de “Férias de maiô”.

Criada e escrita pelo ator e diretor Raony Phillips, a atração, uma personagem criada com inteligência artificial, é uma apresentadora vestida apenas com um maiô e que dispara frases absurdas — do tipo “A mãe que perder este quadro terá que entregar o seu bebê para adoção contra a própria vontade” ou “Estas duas idosas ganharam celulares e vence quem cair em algum golpe primeiro”.

O conteúdo, que mistura humor, bizarrice e crítica social, viralizou nas redes com sua estética ultrarrealista: tudo — roteiro, imagem e voz — é gerado por inteligência artificial.

O criador publica os episódios em sua conta no Instagram, onde o “Férias de maiô” deve estrear ainda neste fim de ano.