Assine
overlay
Início Cultura

A volta de Marisa Maiô

Criada com inteligência artificial, Marisa Maiô volta com programa de verão

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado
GA
Guilherme Amado
Repórter
09/10/2025 16:09

compartilhe

SIGA
x
A volta de Marisa Maiô
A volta de Marisa Maiô crédito: Platobr Cultura

Um dos delírios mais divertidos e comentados da internet tem data para voltar: o programa Marisa Maiô, em um especial de verão batizado de “Férias de maiô”.

Criada e escrita pelo ator e diretor Raony Phillips, a atração, uma personagem criada com inteligência artificial, é uma apresentadora vestida apenas com um maiô e que dispara frases absurdas — do tipo “A mãe que perder este quadro terá que entregar o seu bebê para adoção contra a própria vontade” ou “Estas duas idosas ganharam celulares e vence quem cair em algum golpe primeiro”.

O conteúdo, que mistura humor, bizarrice e crítica social, viralizou nas redes com sua estética ultrarrealista: tudo — roteiro, imagem e voz — é gerado por inteligência artificial.

O criador publica os episódios em sua conta no Instagram, onde o “Férias de maiô” deve estrear ainda neste fim de ano.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay