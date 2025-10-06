O poder dos fãs: Relembre as vezes que a internet influenciou o Oscar

A recente declaração do presidente da Academia do Oscar, Bill Kramer, sobre a campanha de fãs brasileiros para Fernanda Torres e o filme "Ainda Estou Aqui" acendeu um holofote sobre um fenômeno cada vez mais decisivo: o poder da internet para influenciar a premiação mais importante do cinema. Kramer admitiu que o barulho nas redes sociais foi crucial para a visibilidade do filme, provando que a mobilização digital pode, sim, atravessar fronteiras e chegar aos ouvidos dos votantes.

Este episódio, no entanto, está longe de ser um caso isolado. Nos últimos anos, a paixão dos fãs, organizada em hashtags, memes e fóruns online, deixou de ser apenas torcida para se tornar uma força estratégica. Campanhas digitais já mudaram regras da premiação, garantiram indicações inesperadas e até ajudaram a construir o caminho para vitórias históricas. O que antes era decidido em exibições exclusivas e jantares da indústria agora também é moldado pela opinião pública global.

Andrea Riseborough e a campanha de última hora

Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2023 com a atriz Andrea Riseborough. Sua atuação no filme independente "To Leslie" foi aclamada pela crítica, mas o longa tinha um orçamento de marketing praticamente nulo, o que o tornava invisível na corrida pelo Oscar.

Na reta final da votação, uma campanha orgânica e surpreendente tomou conta das redes sociais. Estrelas de Hollywood, como Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e Edward Norton, começaram a publicar elogios à performance de Riseborough. A mobilização se espalhou como um incêndio, resultando em uma indicação a Melhor Atriz que ninguém esperava. O caso foi tão impactante que a Academia abriu uma investigação sobre as regras de campanha, mas a indicação foi mantida.

O Cavaleiro das Trevas e a mudança para 10 indicados

Em 2009, a internet sentiu o gosto do seu poder de forma estrutural. O filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas" foi um sucesso estrondoso de crítica e público, mas acabou esnobado na categoria de Melhor Filme, o que gerou uma revolta dos admiradores do filme.

A pressão foi tão grande que, no ano seguinte, a Academia anunciou uma mudança histórica: a categoria de Melhor Filme passaria de cinco para até dez indicados. A decisão foi amplamente vista como uma resposta direta à polêmica, uma tentativa de reconectar a premiação com o grande público que havia se manifestado tão veementemente online.

A vitória de Leonardo DiCaprio como fenômeno cultural

A jornada de Leonardo DiCaprio até seu primeiro Oscar se transformou em um dos maiores memes da história da internet. A cada indicação perdida, a torcida online crescia, criando um amontoado de memes sobre seu "azar". Essa conversa constante manteve o ator no centro das atenções por anos.

Quando ele foi indicado por "O Regresso" em 2016, a campanha digital atingiu seu ápice. A narrativa de que "agora era a vez dele" dominou as redes sociais em todo o mundo. Embora sua atuação fosse inegavelmente poderosa, a imensa pressão popular e o sentimento de "justiça" criado pela internet certamente contribuíram para um clima favorável que culminou em sua aguardada vitória como Melhor Ator.

"Parasita" e a força do boca a boca digital

Um filme sul-coreano ganhar o Oscar de Melhor Filme parecia impossível até 2020. A vitória histórica de "Parasita" foi impulsionada por uma onda de apoio online orgânica e com um grande potencial. Críticos, cinéfilos e novos fãs usaram as redes para celebrar a genialidade do diretor Bong Joon-ho.

Esse boca a boca digital transformou "Parasita" em um evento global obrigatório. A energia positiva e a aclamação constante criaram um impulso que os votantes da Academia não puderam ignorar. A internet foi fundamental para quebrar a barreira do idioma e mostrar que uma grande história ressoa universalmente, pavimentando o caminho para o prêmio máximo.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.