Assine
overlay
Início Cultura
Música

Duo O Grivo oferece oficina gratuita em BH

Acompanhados de Francisco César, os músicos Nelson Pimenta e Marcos Moreira falarão sobre ‘Som e imagem’. Inscrições vão até esta quarta-feira (1°/10)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Os músicos Nelson Pimenta e Marcos Moreira tocando instrumentos artesanais
Nelson Pimenta e Marcos Moreira formam o duo O Grivo, que trabalha com instrumentos pouco usuais crédito: Paula Huven/Divulgação

O Cine Santa Tereza (R. Estrela do Sul, 89, Santa Tereza) recebe no dia 8 de outubro a oficina “Som e imagem: Um diálogo sobre artes sonoras e cinema”, ministrada pelo duo O Grivo, composto por Nelson Pimenta e Marcos Moreira, e pelo músico Francisco César. A atividade será realizada das 14h às 18h. Voltada a pessoas a partir de 16 anos, a oficina gratuita propõe discutir relações entre som e imagem a partir de análises de obras e exercícios de criação, explorando sons do cotidiano até trilhas sonoras. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (1°/10), por meio de formulário on-line. Mais informações sobre as inscrições no instagram @o.grivo. 

Leia Mais

Tópicos relacionados:

cultura- imagem minas-gerais musica oficina som

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay