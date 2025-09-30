Duo O Grivo oferece oficina gratuita em BH

O Cine Santa Tereza (R. Estrela do Sul, 89, Santa Tereza) recebe no dia 8 de outubro a oficina “Som e imagem: Um diálogo sobre artes sonoras e cinema”, ministrada pelo duo O Grivo, composto por Nelson Pimenta e Marcos Moreira, e pelo músico Francisco César. A atividade será realizada das 14h às 18h. Voltada a pessoas a partir de 16 anos, a oficina gratuita propõe discutir relações entre som e imagem a partir de análises de obras e exercícios de criação, explorando sons do cotidiano até trilhas sonoras. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (1°/10), por meio de formulário on-line. Mais informações sobre as inscrições no instagram @o.grivo.