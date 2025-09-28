A última conversa com um dos mais influentes arquitetos brasileiros

A última entrevista do arquiteto Paulo Mendes da Rocha registrada em vídeo, em 2019, será o ponto de partida para um documentário sobre sua obra e legado intelectual e político. Um dos mais influentes arquitetos brasileiros, Mendes morreu em 2021, aos 92 anos.

Em fase de captação de recursos, “A última conversa com Paulo Mendes da Rocha” tem como autor e diretor Jean Bergerot, que fez a entrevista com o arquiteto.

A produção vai entrelaçar esse registro com falas de arquitetos nacionais e internacionais que conviveram com Mendes ou foram influenciados por sua obra. O filme terá entrevistados em países como Japão, Suíça, França, Holanda e Espanha. Filhos e colaboradores próximos do arquiteto também vão participar.

Reconhecido internacionalmente, Paulo Mendes da Rocha venceu prêmios como o Pritzker Prize, conhecido como “Nobel da arquitetura”, em 2006, e o Leão de Ouro da Bienal de Veneza, em 2016. Entre seus projetos estão o Museu da Língua Portuguesa, a Praça do Patriarca e a reforma da Pinacoteca, todos em São Paulo, e o novo Museu dos Coches, em Lisboa.