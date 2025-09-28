Assine
overlay
Início Cultura

A última conversa com um dos mais influentes arquitetos brasileiros

Última entrevista com Paulo Mendes da Rocha, em 2019, é ponto de partida para documentário sobre sua obra e legado

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
28/09/2025 09:01

compartilhe

Siga no
x
A última conversa com um dos mais influentes arquitetos brasileiros
A última conversa com um dos mais influentes arquitetos brasileiros crédito: Platobr Cultura

A última entrevista do arquiteto Paulo Mendes da Rocha registrada em vídeo, em 2019, será o ponto de partida para um documentário sobre sua obra e legado intelectual e político. Um dos mais influentes arquitetos brasileiros, Mendes morreu em 2021, aos 92 anos.

Em fase de captação de recursos, “A última conversa com Paulo Mendes da Rocha” tem como autor e diretor Jean Bergerot, que fez a entrevista com o arquiteto.

A produção vai entrelaçar esse registro com falas de arquitetos nacionais e internacionais que conviveram com Mendes ou foram influenciados por sua obra. O filme terá entrevistados em países como Japão, Suíça, França, Holanda e Espanha. Filhos e colaboradores próximos do arquiteto também vão participar.

Reconhecido internacionalmente, Paulo Mendes da Rocha venceu prêmios como o Pritzker Prize, conhecido como “Nobel da arquitetura”, em 2006, e o Leão de Ouro da Bienal de Veneza, em 2016. Entre seus projetos estão o Museu da Língua Portuguesa, a Praça do Patriarca e a reforma da Pinacoteca, todos em São Paulo, e o novo Museu dos Coches, em Lisboa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay