A fina lâmina da palavra de Leda Maria Martins

A editora Cobogó lança, em 13 de outubro, “A fina lâmina da palavra”, o livro de pequenos ensaios de Leda Maria Martins, considerado uma antologia da poética negra.

“O que há em comum entre esses ensaios? Apenas exercícios de pensamentos imperfeitos sobre literatura, dramaturgia, teatro e artes visuais”, escreveu a autora, que dá nome ao Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, que reconhece e celebra obras cênicas negras de todo o Brasil, desde 2017, em Belo Horizonte.

Poeta, ensaísta, dramaturga e teórica, Leda Maria reúne no livro pensamentos sobre temas que vão do teatro e da literatura às artes plásticas. Ela reflete sobre Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Solano Trindade, Sonia Gomes e Jota Mombaça, entre outros nomes.

A obra analisa as artes através de conceitos criados por Leda Maria, como tempo espiralar, oralitura e corpo-tela.