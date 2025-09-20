Encerrada no Rio, exposição sobre Cazuza vai a São Paulo em 2026
Exposição ‘Cazuza Exagerado’ passou três meses no Rio e deve desembarcar em São Paulo no ano que vem para o mesmo tempo de mostra
Aberta em junho no Rio de Janeiro e encerrada no último domingo, 14, a exposição “Cazuza Exagerado” vai desembarcar em São Paulo em 2026. A ideia dos produtores da mostra é que ela passe três meses na capital paulista, em lugar ainda a definir. No Rio, a exposição foi montada no Shopping Leblon, Zona Sul carioca.
A exposição com o acervo de Cazuza, entre manuscritos, figurinos, cartas e objetos pessoais e fotos raras, divide-se em três eixos: a vida, a obra e a influência do artista na música popular brasileira.
A curadoria foi aprovada por Lucinha Araújo, mãe do cantor, com apoio da Sociedade Viva Cazuza.
Os cenários recriados na mostra são imersivos e incluem nove espaços, como o quarto de Cazuza, o Circo Voador, palco onde ele começou sua carreira com o Barão Vermelho, e outros locais marcantes na trajetória do cantor e compositor, como o Canecão, o Cassino do Chacrinha, a boate Barbarella e a Pizzaria Guanabara.