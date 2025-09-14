Previsto para 2026, musical sobre Alceu Valença inclui mais seis capitais nos planos

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2026, no Rio de Janeiro, em uma temporada seguida de turnê por São Paulo e Recife, o musical “Alceu — magia musical” tem planos de incluir outras seis capitais no itinerário, sobretudo no Nordeste. Estão na lista Fortaleza, Natal, Salvador, São Luís, Brasília e Belém.

Com dramaturgia de Eduardo Rios, direção artística de Duda Maia e coordenação de Miguel Colker, o espetáculo sobre Alceu Valença vai percorrer a trajetória dele por meio de personagens e elementos míticos de sua obra. O cantor e compositor completa 80 anos em 2026, quando o musical chegará aos palcos.

Clássicos do repertório do artista como “Anunciação”, “Papagaio do futuro”, “Embolada do tempo” e “Como dois animais” vão conduzir os primeiros atos do musical, que também incluirá trechos baseados em outras canções, como “Mensageira dos anjos”, “Anjo de fogo” e “La Belle de jour”.