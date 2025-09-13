Filhos de Jair Rodrigues fazem tributo a ‘Dois na Bossa’ nos Estados Unidos

A cantora Luciana Mello está nos Estados Unidos, onde mora o irmão, Jair Oliveira, para fazer um show em homenagem aos 60 anos de “Dois na Bossa”, o disco que imortalizou a parceria de Elis Regina com o pai deles, Jair Rodrigues.

O show dos dois irmãos acontece na noite de sábado, 13, no Amaturo Theater, em Fort Lauderdale. O repertório de clássicos já lotou a casa. Mas Luciana e Jair Oliveira têm divulgado nas redes sociais partes dos ensaios, como o que a coluna publica, com “Águas de março”.

Também compõem o repertório clássicos do disco ao vivo de Elis e Jair Rodrigues: “O morro não tem vez”, “Arrastão” e “Menino das laranjas”, entre outros.