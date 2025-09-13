Ceramista Flávia Soares lança hoje o livro 'Corpo-Pote'

A artista Flávia Soares lança o livro “Corpo-Pote” neste sábado (13/9), das 10h às 13h, no Ateliê de Cerâmica (Avenida Bias Fortes, 225, Lourdes). A publicação traz o resultado das pesquisas de Flávia sobre escultura cerâmica, com fotografias de Breno Meyer, texto crítico de Bianca Coutinho Dias e projeto gráfico da Greco Design.

Por meio de diálogos com Gaston Bachelard, Jacques Lacan e Ursula K. Le Guin, a autora discute a cerâmica como linguagem contemporânea, evocando tradição, invenção e memória.

O evento será aberto com bate-papo de Flávia e Bianca, seguido de sessão de autógrafos. Edição independente, o livro custa R$ 220 e também está disponível também para compras online (oateliedeceramica.com).