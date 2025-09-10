James McAvoy, o Xavier de X-Men, é atacado em bar no Festival de Toronto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - James McAvoy, conhecido por viver o Professor Xavier na franquia X-Men, foi agredido em um bar nesta terça-feira (9), em Toronto, no Canadá.



O ator escocês está na cidade para prestigiar o Festival de Cinema de Toronto, onde lançou seu primeiro longa como diretor. No sábado (6), McAvoy participou da première internacional de California Schemin', ao lado da esposa, Lisa Liberati. O filme marca a estreia dele atrás das câmeras e foi exibido durante o evento.



De acordo com a revista People, dois dias depois, o artista aproveitou a folga para se reunir com produtores do projeto em um bar. Porém, pouco antes da meia-noite, acabou sendo surpreendido com um soco no rosto por um homem que já estava sendo retirado do local.

Testemunhas afirmaram que McAvoy tentou evitar a briga e acalmar a situação. O ator, que continuou no estabelecimento, precisou ser protegido por pessoas próximas quando o agressor insistiu em se aproximar.