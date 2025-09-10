Assine
overlay
Início Cultura
SOCO NO ROSTO

James McAvoy, o Xavier de X-Men, é atacado em bar no Festival de Toronto

Confusão ocorreu já tarde da noite, quando um homem era retirado do estabelecimento

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
10/09/2025 11:12

compartilhe

Siga no
x
James McAvoy no San Diego Comic Con International, em 2015, careca como o Professor Xavier, de X-men
James McAvoy no San Diego Comic Con International, em 2015, careca como o Professor Xavier, de X-men crédito: Gage Skidmore/Flickr

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - James McAvoy, conhecido por viver o Professor Xavier na franquia X-Men, foi agredido em um bar nesta terça-feira (9), em Toronto, no Canadá. 

O ator escocês está na cidade para prestigiar o Festival de Cinema de Toronto, onde lançou seu primeiro longa como diretor. No sábado (6), McAvoy participou da première internacional de California Schemin', ao lado da esposa, Lisa Liberati. O filme marca a estreia dele atrás das câmeras e foi exibido durante o evento. 

De acordo com a revista People, dois dias depois, o artista aproveitou a folga para se reunir com produtores do projeto em um bar. Porém, pouco antes da meia-noite, acabou sendo surpreendido com um soco no rosto por um homem que já estava sendo retirado do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Testemunhas afirmaram que McAvoy tentou evitar a briga e acalmar a situação. O ator, que continuou no estabelecimento, precisou ser protegido por pessoas próximas quando o agressor insistiu em se aproximar.

Tópicos relacionados:

agressao canada celebridades cinema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay