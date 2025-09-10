Livro em quadrinhos traz diários dos dois lados da Guerra da Ucrânia

Um ano de cartas, desabafos e relatos pessoais sobre um dos conflitos mais marcantes do século 21. É assim que se constrói “Diários da guerra”, novo livro em quadrinhos da autora alemã Nora Krug, conhecida por Heimat, que será lançado no Brasil na próxima quarta-feira, 12.

Logo após o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, Krug estabeleceu contato com dois anônimos: K., uma jornalista ucraniana nascida na Rússia e radicada em Kiev, e D., um artista de São Petersburgo. A obra reúne visões distintas — e, às vezes, opostas — de dois personagens reais que vivenciaram a invasão russa à Ucrânia a partir de lugares e realidades diferentes.

A partir de mais de um ano de correspondência, entrevistas e trocas de mensagens, K. relata perdas sucessivas. Ela registra a morte de pessoas próximas, a separação de familiares e amigos e a devastação de seu país.

Já D. compartilha o dilema de viver sob um regime de crescente autoritarismo. Entre a culpa e a impotência, descreve o repúdio às ações do governo russo e as dificuldades para deixar o país com a família.

A autora busca deixar claro, em “Diários da guerra”, que não pretende criar um espaço de reconciliação ou igualar as experiências vividas por ucranianos e russos. O livro sai pela Quadrinhos na Cia., selo da Companhia das Letras.