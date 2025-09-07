Assine
Líder comunitário de Paraisópolis conta sua história em livro

Gilson Rodrigues, de Paraisópolis, é um dos criadores do G10 Favelas e já palestrou na ONU

Tatiana Farah
Tatiana Farah
07/09/2025 09:09

Líder comunitário de Paraisópolis conta sua história em livro
Líder comunitário de Paraisópolis conta sua história em livro

Fundador do G10 Favelas e líder comunitário em Paraisópolis, em São Paulo, Gilson Rodrigues conta sua história em um livro que será lançado esta semana, quando a comunidade, uma das maiores do país, completa 104 anos. “O filho da mudança” sai pela editora Literare Books International.

No livro, Rodrigues relembra desde a infância de miséria no sertão baiano até o reconhecimento internacional como líder comunitário. Ele já palestrou na ONU e em Harvard e tocou o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York, num gesto simbólico sobre o potencial econômico das favelas no Brasil.

O livro conta também como foi criado o G10 Favelas, movimento que reúne as maiores comunidades populares do país em busca de soluções coletivas. Projetos como o G10 Bank, um banco digital, a Favela Brasil Xpress, a Gastrô Favela e o Agro Favela Refazenda são destacados como exemplos de inovação social.

