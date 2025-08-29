Jeferson Tenório defende regulamentação das redes sociais

O escritor Jeferson Tenório — autor de “O avesso da pele” e “De onde eles vêm” — reforçou em entrevista à coluna a necessidade urgente de regulamentar as redes sociais “o quanto antes”, para que funcionem como um ambiente saudável.

Tenório teve sua conta no Instagram, que somava cerca de 80 mil seguidores, excluída sem aviso prévio pela plataforma, que não explicou a razão. O caso está na Justiça.

Na sexta-feira, 22, o escritor voltou a falar do tema em um vídeo publicado em seu novo perfil (@jefersontenoriooficial), criado no fim de junho. Segundo a defesa do autor, a medida foi uma censura motivada por declarações políticas de Tenório. Semanas antes, ele havia publicado um texto comparando o ex-presidente Jair Bolsonaro ao americano Donald Trump.

Vencedor do Prêmio Jabuti, Tenório relatou que, a princípio, pensou ter sido vítima de um ataque hacker. Só depois soube que o bloqueio se tratava de um banimento definitivo. Apesar das diversas tentativas de contato, nunca recebeu explicações da empresa.