Assine
overlay
Início Cultura

Jeferson Tenório defende regulamentação das redes sociais

Escritor Jeferson Tenório teve conta no Instagram excluída sem a empresa dar explicações

Publicidade
Carregando...
DR
Duda Reis
DR
Duda Reis
Repórter
29/08/2025 12:05

compartilhe

Siga no
x
Jeferson Tenório defende regulamentação das redes sociais
Jeferson Tenório defende regulamentação das redes sociais crédito: Platobr Cultura

O escritor Jeferson Tenório — autor de “O avesso da pele” e “De onde eles vêm” — reforçou em entrevista à coluna a necessidade urgente de regulamentar as redes sociais “o quanto antes”, para que funcionem como um ambiente saudável.

Tenório teve sua conta no Instagram, que somava cerca de 80 mil seguidores, excluída sem aviso prévio pela plataforma, que não explicou a razão. O caso está na Justiça.

Na sexta-feira, 22, o escritor voltou a falar do tema em um vídeo publicado em seu novo perfil (@jefersontenoriooficial), criado no fim de junho. Segundo a defesa do autor, a medida foi uma censura motivada por declarações políticas de Tenório. Semanas antes, ele havia publicado um texto comparando o ex-presidente Jair Bolsonaro ao americano Donald Trump.

Vencedor do Prêmio Jabuti, Tenório relatou que, a princípio, pensou ter sido vítima de um ataque hacker. Só depois soube que o bloqueio se tratava de um banimento definitivo. Apesar das diversas tentativas de contato, nunca recebeu explicações da empresa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay