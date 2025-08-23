Assine
Musical vai contar história de Dorival Caymmi a partir de quatro mulheres

Espetáculo sobre Dorival Caymmi será montado a partir das relações do mestre baiano com sua mãe, a esposa, Carmem Miranda e Mãe Menininha do Gantois

23/08/2025 08:34

Musical vai contar história de Dorival Caymmi a partir de quatro mulheres
Musical vai contar história de Dorival Caymmi a partir de quatro mulheres

Dorival Caymmi será homenageado com um musical que levará ao palco a trajetória do mestre baiano, um dos ícones da música brasileira.

A história de Caymmi será contada partir das relações dele com quatro mulheres essenciais: Sinhá, sua mãe; Carmem Miranda, sua musa; Stella Maris, sua esposa; e Mãe Menininha do Gantois, sua líder espiritual.

O espetáculo “Caymmi — Só louco amou como eu amei” planeja inicialmente uma temporada com 24 apresentações no Rio de Janeiro e outras 24 em São Paulo, além de oito em Salvador, terra do artista.

A pesquisa biográfica do musical terá como fonte principal o livro “Dorival Caymmi — O mar e o tempo”, de Stella Caymmi, neta de Caymmi, e a direção musical ficará a cargo de Danilo Caymmi, filho do mestre baiano, e Jarbas Bittencourt. A direção geral e a dramaturgia serão de Elisio Lopes Jr.

