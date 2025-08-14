Mostra 'Quando eu sou o outro' começa hoje no Cine Humberto Mauro

A mostra “Quando eu sou o outro: duplos, espelhos e imitações” começa nesta quinta-feira (14/8), no Cine Humberto Mauro, exibindo até 6 de setembro cerca de 30 filmes das décadas de 1920 a 1930 voltados para sósias, gêmeos e duplas personalidades.

A programação é variada: vai do terror ao drama psicológico, passando por ficção científica, suspense e comédia.

O curador Luiz Fernando Coutinho selecionou obras de grandes nomes do cinema. A agenda terá “Persona” (1966), de Ingmar Bergman; “Gêmeos – Mórbida semelhança” (1988), de David Cronenberg; “De salto alto” (1991), de Pedro Almodóvar; e “Cidade dos sonhos” (2001), de David Lynch, entre outros diretores.

Nesta quinta (14/8), a partir das 16h, serão exibidos “A malvada” (1950), de Joseph L. Mankiewicz, e “Noite de estreia” (1977), de John Cassavetes. De sexta para sábado (15 e 16/8), tem “Sessão da meia-noite”, com “Donnie Darko” (2001), de Richard Kelly.

O evento tem entrada franca, com retirada de até um par de ingressos por CPF na plataforma Eventim, uma hora antes de cada sessão. A sala fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).