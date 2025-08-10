Trudruá Dorrico: quando a poesia resgata a ancestralidade
Livro de poemas de Trudruá Dorrico resgata Macunaíma como pajé do povo Makuxi
compartilheSiga no
“Os poemas são minhas sementes, com as quais cultivo minhas palavras, do lavrado makuxi aos mundos.” Assim a pesquisadora e poeta Trudruá Dorrico espalha as sementes — e palavras — de seu povo Makuxi, resgatando não só a língua, mas toda a ancestralidade que carrega. A poeta lança em setembro “Makunaimã morî maiou: palavras belas de Makunaimã”, um livro de poesia em que a autora junta o português ao macuusi maimu, a língua dessa nação indígena.
Editado pelo Círculo de Poemas, o livro, uma plaquete, tem na capa uma ilustração da mãe de Truduá, Felicia Júlia Dorrico, com quem Trudruá aprendeu sua história e seus costumes. A poeta conta que vive um reencontro com a língua makuxi, que foi silenciada e não aprendida na infância pelo medo da perseguição. O livro traz ainda um glossário.
O povo makuxi vive e resiste em um território que ultrapassa fronteiras tradicionais: Brasil, Guiana e Venezuela. E é em Roraima que vive a maior parte de sua população. “Escrever me ensina a ser floresta: na forma da palavra-serpente, onça, omagon, pemongon, parixara, Maikan, Ani’kê, Insikiran, Aribá, o Monte e os sonhos que rezam o passado que me guia neste presente”, escreve a poeta.
A obra alterna versos autorais com pandoni — narrativas tradicionais que, para os Makuxi, não são mitos, mas memórias de um tempo em que os antepassados viviam com animais e forças da natureza em forma humana. Entre elas, estão “A história do fogo” e “A história da menina-moça e a raposa”, contadas tanto no idioma indígena quanto em português.
Nos poemas, Trudruá evoca a floresta, o lavrado, os rituais, as danças, a culinária e as práticas espirituais.
O livro fala da transformação de Makunaimã, o pajé-Deus Makuxi, em Macunaíma, personagem da literatura modernista brasileira, sem raízes indígenas, e propõe sua retomada como símbolo de orgulho e pertencimento.