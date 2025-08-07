Sucesso no ano passado, Flipetrópolis está ameaçado em 2025

O Festival Literário de Petrópolis (Flipetrópolis), lançado com sucesso no ano passado, corre o risco de não acontecer em 2025, apesar dos bons números da primeira versão, no ano passado.

A Associação Cultural Sempre um Papo, responsável pela organização, ainda precisa da metade do valor necessário para financiar o evento.

Trinta e sete mil pessoas passaram pelo Flipetrópolis no ano passado. Foram vendidos 7,5 mil livros. O público contou com mais de 70 atividades gratuitas e atrações, incluindo mesas literárias, exposições e performances. Mais de 40 mil estudantes disputaram o Prêmio de Redação e Desenho.

O festival gerou cerca de 300 empregos diretos e indiretos. Foi sucesso também nas redes sociais, levando a mais de 3 milhões de reações, 119 mil visualizações no site do Festival e mais de 70 transmissões ao vivo pelo You Tube.

No mercado de eventos literários, a estimativa é a que, em poucos anos, o Flipetrópolis poderia passar em público a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), transformando-se em um dos principais eventos do gênero na Região Serrana do Rio de Janeiro.