Mais capitais no itinerário do musical sobre os Paralamas do Sucesso

Depois de estrear no Rio de Janeiro em 2024 e passar por São Paulo em 2025, o espetáculo “Vital — o musical dos Paralamas” pegou a estrada rumo a outras capitais.

O musical, que conta a trajetória dos Paralamas do Sucesso, já tem apresentações marcadas fora do eixo Rio-São Paulo nas próximas semanas: Brasília entre 22 e 24 de agosto; Natal em 29 e 30 de agosto; Fortaleza de 5 a 7 de setembro; e Teresina, em 13 e 14 de setembro.

Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, São Luís e Cuiabá também devem ser incluídas no giro nacional do espetáculo idealizado por Gustavo Nunes e Marcelo Pires, com texto de Patrícia Andrade.