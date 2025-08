Ator Mauricio Silveira está em coma induzido após cirurgia no intestino

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator e modelo Mauricio Silveira, de 48 anos, está internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro (RJ), após complicações decorrentes de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. De acordo com comunicado oficial da família, divulgado nas redes sociais, o artista está em coma induzido para conter uma infecção surgida no pós-operatório.

Silveira foi hospitalizado para remover um tumor cancerígeno, mas apresentou uma infecção após o procedimento, o que exigiu uma nova cirurgia. Desde então, os médicos optaram por induzir o coma como parte do tratamento.

Nessa quinta-feira (31/7), o estado de saúde do ator piorou, e a família começou a mobilizar uma campanha de doação de sangue pelas redes sociais. Um vídeo publicado na conta oficial de Mauricio no Instagram mostra a atriz Alexandra Xavier pedindo ajuda. "Ele está precisando com urgência, qualquer tipo sanguíneo é válido. Conto com vocês. Bora junto que ele vai sair dessa", declarou.

As doações devem ser feitas no Hemorio, localizado na Rua Frei Caneca, 8 – Centro do Rio de Janeiro, entre 7h e 18h, todos os dias da semana. A publicação também reforça os critérios básicos para doação: estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, ter repousado na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

A situação ganhou grande repercussão após o ator Theo Becker divulgar um vídeo pedindo orações pelo amigo. Ele relatou que Silveira procurou atendimento após passar mal e vomitar, e foi surpreendido com o diagnóstico de um câncer agressivo. "Ele está entre a vida e a morte. Quero pedir orações para esse meu amigo. Que ele tenha a chance de se recuperar e voltar mais forte do que nunca”, disse.

A família agradeceu publicamente a solidariedade dos fãs e o apoio recebido após a mobilização. "Agradecemos profundamente por toda a corrente de amor e carinho, especialmente após a divulgação do vídeo no perfil do Theo Becker. Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter a infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que sempre espalha luz por onde passa”, publicou, em nota nas redes sociais.

Conhecido por seus trabalhos na televisão e no teatro, Mauricio Silveira integrou o elenco de novelas como “Cobras & Lagartos” (2006), “Faça Sua História” (2008) e “Insensato Coração” (2011), todas da TV Globo. Também atuou em produções da Record TV, como “Balacobaco” e “Reis” (2022).

Além da atuação, Silveira também se dedica à escrita e ao desenvolvimento pessoal. Em seu perfil nas redes sociais, ele se descreve como ator, diretor, escritor e mentor. Entre seus livros digitais, estão os títulos "Seja sua melhor versão" e "E você, bebe o que?", voltados a temas como autoestima, crenças limitantes e relacionamentos conscientes.